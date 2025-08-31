Λέσβος: Αναγκάζουν άλογο να «χορέψει» σε γλέντι - Το βίντεο που προκαλεί οργή

Οργή έχει προκαλέσει ένα βίντεο από γλέντι στη Λέσβο, όπου θαμώνες αναγκάζουν ένα «άλογο» να χορέψει.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ένας θαμώνας να είναι καβάλα πάνω στο άλογο και να προσπαθεί να χορέψει χτυπώντας το, ενώ κάτω στο πάτωμα διακρίνονται γυαλιά από σπασμένα μπουκάλια. Το άλογο έχει αφηνιάσει, πηδώντας αλλοπρόσαλλα, ενώ ο νεαρός του σφίγγει τα λουριά για να το «κουμαντάρει».

Μάλιστα, φαίνονται και άλλοι θαμώνες οι οποίοι ενθαρρύνουν την προσπάθεια του νεαρού που είναι πάνω στο άλογο και γελούν.

Έλενα Ακρίτα: «Δείτε το αν το αντέχετε»

Εκτός από τα θυμωμένους χρήστες στα σχόλια, ξεχωρίζει και η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για το περιστατικό, καθώς είναι γνωστή η ευαισθητοποίηση στα θέματα κακοποίησης ζώων.

Στην ανάρτηση αναφέρει: «Δείτε το αν αντέχετε. Από ποιον εκεί στη Λέσβο πρέπει να ζητήσω ταπεινά την άδεια για να μου… επιτρέψει να φέρω το θέμα της βάρβαρης κακοποίησης αλόγου που ο βασανιστής του το μαστιγώνει αλύπητα για να «χορέψει» πάνω σε σπασμένα γυαλιά; Από ποιον πρώην τοπικό βουλευτή;

Και γιατί αυτός όσα χρόνια ήταν στη Βουλή σε αριστερό κόμμα παρακαλώ, δεν έκανε τίποτα ούτε για τη σφαγή του ταύρου στην Αγία Παρασκευή, ούτε για το έθιμο από την κόλαση με το άλογο στην Αγιάσο;».