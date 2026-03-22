Λέσβος: Αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης μέχρι την Δευτέρα αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι

Στον πλήρη αποκλεισμό μέχρι αύριο, Δευτέρα το βράδυ, όλων των πυλών εισόδου και εξόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Ας σημειωθεί ότι το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις 2 το μεσημέρι. Σε αυτό επιτρέπεται η είσοδος μόνο των 1600 επισκεπτών του νησιού προκειμένου να αναχωρήσουν με τα πλοία της γραμμής για τις απέναντι τουρκικές ακτές.
Επίσης, όπως έγινε γνωστό, και το Επιμελητήριο Λέσβου αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, θα παραμείνει κλειστό, «προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη αγώνα και έμπρακτης συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τυροκόμους του νησιού».
