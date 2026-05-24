Enhanced games: Οι «Ολυμπιακοί του ντόπινγκ» ξεκινούν, με όραμα έναν κόσμο Υπερανθρώπων

Έχουν χαρακτηριστεί ως «Οι Ολυμπιακοί του ντόπινγκ και των στεροϊδών», ως ένα «επικίνδυνο τσίρκο», που ουδεμία σχέση έχει με αληθινό αθλητισμό. Οι εμπνευστές τους απαντούν: «Δεν είναι μόνο σπορ, είναι επανάσταση. Κι εσύ μπορείς να γίνεις μέρος της».

Οι Enhanced Games, δηλαδή οι Ενισχυμένοι αγώνες, μεταξύ αθλητών, που κάνουν χρήση αναβολικών, στεροϊδών κι άλλων απαγορευμένων ουσιών ή αξεσουάρ (όπως π.χ. σούπερ μαγιό), είναι εδώ και υποστηρίζουν ότι «στις 24 Μαΐου του 2026 ο κόσμος του αθλητισμού θα αλλάξει για πάντα». Η πολυσυζητημένη διοργάνωση των δισεκατομμυριούχων επενδυτών, που γίνεται -πού αλλού;- στο Λας Βέγκας, υπόσχεται πλούσιο θέαμα και μεγάλα ρεκόρ, παράλληλα με την προώθηση μιας ευρύτερης κουλτούρας, που στη βάση της έχει το όνειρο του ανθρώπου να γίνει Superman.

Η ιστορία των Ενισχυμένων Αγώνων

Εμπνευστής και ιδρυτής των Enhanced Games είναι ο Αυστραλός δικηγόρος και επιχειρηματίας Άρον Ντε Σόουζα (που πλέον υποστηρίζεται από μια ομάδα δισεκατομμυριούχων, έναν Σαουδάραβα πρίγκιπα και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ).

Ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά στα μέσα του 2023, με ένα προωθητικό βίντεο που παρουσίαζε -υποτίθεται- έναν αθλητή τόσο επικίνδυνο για την υπάρχουσα αθλητική τάξη, ώστε η ταυτότητά του έπρεπε να παραμείνει κρυφή.

Πάνω σε μια δραματική μουσική, μια φωνή έλεγε: «Είμαι ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά δεν έχετε ακούσει ποτέ για μένα. Έχω καταρρίψει το ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μέτρα, αλλά δεν μπορώ να σας δείξω το πρόσωπό μου. Είμαι περήφανος ενισχυμένος αθλητής. Οι Ολυμπιακοί με μισούν. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να βγω στο φως. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να σταματήσει το μίσος. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας, ώστε ο κόσμος να αγκαλιάσει την επιστήμη. Ελάτε μαζί μου στους

πρώτους Enhanced Games και δείτε με να καταρρίπτω το παγκόσμιο ρεκόρ δημόσια». Συγκινηθήκατε;

Η ρητορική παρέπεμπε σε κάτι πολύ περισσότερο από μια νέα προσέγγιση του αθλητισμού, με κανόνες, που όχι μόνο επιτρέπουν, αλλά ενθαρρύνουν τη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ήταν περισσότερο μια πρόσκληση συμμετοχής σε ένα κίνημα, του οποίου οι ηγέτες δεν θεωρούν ότι ντοπάρονται, αλλά ότι «ενισχύονται» και σε έναν κόσμο, όπου η επιστήμη δεν καταπιέζεται από «παρωχημένους» περιορισμούς, που εμποδίζουν την προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβεί τα όρια του.

Κορυφαίοι αθλητές και ασυναγώνιστα bonus

Οι Enhanced Games, εμφανίστηκαν τότε ως οι αγώνες της ισότητας και της συμπερίληψης. Κατήγγειλαν τον όρο «ντόπινγκ» ως «βαθιά εμποτισμένο με φυλετικές προκαταλήψεις», ενώ παρομοίασαν τη διάκριση ανάμεσα σε «καθαρούς» και «βρόμικους» αθλητές με το Τρίτο Ράιχ, με το επιχείρημα ότι «και το ναζιστικό κόμμα χρησιμοποιούσε προπαγάνδα για να παρουσιάζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ως ακάθαρτους».

Οι διοργανωτές υποσχέθηκαν τη συμμετοχή χιλιάδων αθλητών σε τουλάχιστον πέντε αθλήματα, αλλά τελικά κατάφεραν να συγκεντρώσουν 50 σε τρία αθλήματα: κολύμβηση, στίβο (αγώνες ταχύτητας) και άρση βαρών.Ανάμεσα τους και αρκετοί παγκόσμιοι πρωταθλητές ή Ολυμπιονίκες.

Μεταξύ των πλέον διάσημων, είναι ο Βρετανός αργυρός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Μπεν Πράουντ, ο δύο φορές Ολυμπιονίκης στα 100 μ. και παγκόσμιος πρωταθλητής Φρεντ Κέρλι, ο επίσης Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής της κολύμβησης Τζέιμς Μάγκνουσεν, ο οποίος είχε αποσυρθεί αλλά επέστρεψε στην ενεργό δράση για λογαριασμό των Enhanced Games, και βέβαια ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Κριστιάν Γκολομέεβ, ο οποίος αγωνίστηκε με τα χρώματα της Ελλάδας σε τέσσερις Ολυμπιακούς.

Ο Γκολομέεβ, μάλιστα, ήταν ο πρώτος -και μόνος μέχρι τώρα- αθλητής, ο οποίος επιβραβεύτηκε με το θεσμοθετημένο πριμ του 1 εκατ. δολαρίων για την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ στα 50 μ. ελεύθερο (σε επίδειξη των Enhanced Games το 2025, που όμως αμφισβητήθηκε από διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς).

Πίσω από τη διοργάνωση, υπάρχει σημαντική οικονομική χρηματοδότηση. Κάθε αγώνισμα προσφέρει συνολικά έπαθλα ύψους 500.000 δολαρίων, εκ των οποίων τα 250.000 απονέμονται στον νικητή (και 50.000 ευρώ μόνο για τη συμμετοχή).

Προβλέπονται επίσης γενναιόδωρα bonus για την κατάρριψη παγκόσμιων ρεκόρ, που φτάνουν το ένα εκατομμύριο δολάρια για τα 100 μ. ταχύτητας και τα 50 μ. ελεύθερο της κολύμβησης. Ποσά καθόλου ευκαταφρόνητα, για αθλητές, που κατά τη διάρκεια της πρότερης αθλητικής καριέρας τους, αμείβονταν με ετήσιες αποδοχές ύψους 5.000-8.000 το χρόνο. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι: αξίζει το ρίσκο;

«Ρωμαϊκή αρένα» εν έτει 2026

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες προπονήθηκαν τον χειμώνα στη Ντόχα, ακολουθώντας ο καθένας από ένα διαφορετικό, αυστηρά προσωπικό πρωτόκολλο «ενίσχυσης», υπό συστηματική ιατρική παρακολούθηση (με αναβολικά, στεροειδή, ορμόνες κι άλλες ουσίες, που απαγορεύονται σε αθλητικές διοργανώσεις, αλλά είναι εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ).

Στόχος των διοργανωτών είναι να επιτρέψουν στους αθλητές να πετύχουν τις κορυφαίες επιδόσεις τους, χρησιμοποιώντας νόμιμα σκευάσματα. Οι επικριτές, όμως, υποστηρίζουν ότι η επιδίωξη των ρεκόρ υπό τέτοιες συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, ακόμη και θανατηφόρα.

«Δεν είναι αθλητικό γεγονός, είναι θέαμα, είναι τσίρκο» δήλωσε στη DW ο πρόεδρος της Κεντροευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ, Μίκαελ Τσέπιτς. «Υπάρχει ένα πολύ απλό πράγμα που ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Τα φαρμακευτικά προϊόντα αναπτύσσονται για ανθρώπους με ασθένειες και προβλήματα υγείας. Αν τα χρησιμοποιείς, χωρίς να έχεις τέτοια προβλήματα, μόνο καλό δεν κάνουν στο σώμα σου».

Για τον Τσέπιτς, οι Enhanced Games δεν παραπέμπουν στο μέλλον, αλλά στο παρελθόν. «Ως κοινωνία, πρέπει να αναρωτηθούμε ποια ήταν η εξέλιξή μας τα τελευταία 2.000 χρόνια. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εξαιρετικοί μαχητές πολεμούσαν, μέχρι να πέσει νεκρός ο ένας από τους δύο. Τώρα, οι άνθρωποι θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την υγεία τους προς διασκέδαση του κοινού και για τα χρήματα. Η διαφορά, ίσως, είναι ότι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πέθαιναν αμέσως. Εδώ μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά στα 30 τους και να πεθάνουν στα 43 ή στα 47, οπότε κανείς δεν θα ενδιαφερθεί».

Δείτε ρεκόρ, κάντε κλικ και αγοράστε

Oι 2.500 θεατές που θα συγκεντρωθούν στην αρένα που φτιάχτηκε ειδικά για τη διοργάνωση στο Resorts World Las Vegas, θα έχουν τη χαρά να απολαύσουν ένα προεόρτιο κόκκινο χαλί, αλλά και συναυλία των Killers στο φινάλε.

Αν και οι Αγώνες, αποτελούν το βασικό γεγονός και τη «βιτρίνα» της εταιρίας, ο πιο προσοδοφόρος στόχος για τους επενδυτές είναι τα κέρδη από την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης - που θα προσφέρει και live κάλυψη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αθλητές που συμμετέχουν δεν διαθέτουν καν προσωπικά προφίλ ή βιογραφικά στην επίσημη ιστοσελίδα! Αντιθέτως, υπάρχουν αναλυτικές σελίδες προϊόντων για πεπτίδια, τεστοστερόνη, ορμόνες, θεραπείες απώλειας λίπους και μακροζωίας. Με απλά λόγια, παρακολούθησε τους αγώνες και κάνε κλικ για να αγοράσεις.

Η εποχή των «ενισχυμένων» υπερανθρώπων

Ο Ντε Σόουζα το είχε δηλώσει από την αρχή ότι ο στόχος των Enhanced Games δεν είναι μόνο να δημιουργήσουν μια καινούρια αθλητική διοργάνωση, ικανή να προσφέρει θέαμα και ρεκόρ, αλλά να πυροδοτήσουν μια νέα εποχή: την «Enhanced Age», δηλαδή την περίοδο, κατά την οποία οι άνθρωποι, με τη συνδρομή της επιστήμης, θα μπορούν να ζήσουν περισσότερο, πιο υγιείς και πάντα νέοι.

Για τον Ντε Σόουζα, η γήρανση είναι «μια ασθένεια που πρέπει να μπορούμε να θεραπεύσουμε, να εξαλείψουμε και τελικά να λύσουμε» και ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει «να αναβαθμιστούμε αρκετά γρήγορα, ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις μηχανές».

Σε έναν κόσμο όπου η αδιάκοπη αυτοβελτίωση θεωρείται αδιαπραγμάτευτο καθήκον και οι ταχύτατα αναπτυσσόμενες «γκρίζες αγορές» φαρμακευτικών σκευασμάτων τροφοδοτούνται από influencers ευεξίας (που υπόσχονται ευκολότερη απώλεια βάρους, αύξηση μυϊκής μάζας και συνολική «αναβάθμιση εμφάνισης»), οι Enhanced έρχονται να αξιοποιήσουν τις τάσεις και να ταυτιστούν με ένα μέλλον, όπου όλοι θα ζούμε ενισχυμένοι.

Οπότε το ηθικό ζήτημα του ντόπινγκ στον αθλητισμό, δεν είναι εδώ το μοναδικό ούτε το κυρίαρχο. Το βασικό ερώτημα είναι αν το μέλλον που ευαγγελίζονται, θεωρείται πρόοδος ή μοιάζει περισσότερο με δυστοπία, που από τις οθόνες μας -από Hunger Games μέχρι Squid Game- μεταφέρεται με τιμή και δόξα στην πραγματικότητα.