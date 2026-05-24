Ζαχάρω: Τροχαίο με νεκρό 29χρονο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας - Έπεσε πάνω σε νταλίκα

Τροχαίο δυστύχημα στην Ηλεία
Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 29χρονο στην Ζαχάρω της Ηλείας σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή (25/05) το πρωί.

Το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. 

Τροχαίο στην Ηλεία
Στο σημείο έφτασε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησε σε απεγκλωβισμό του οχήματος που είχε σφηνώσει πίσω από τη νταλίκα, όπως αναφέρει το ilialive.gr. 

Ο 29χρονος ήταν υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και υπηρετούσε στον τομέα Πληροφορικής του ΚΕΑΤ στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.

Την ώρα του δυστυχήματος φαίνεται πως κινούνταν προς την γενέτειρά του στη Μεσσηνία. 

