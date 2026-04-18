Μενού

Λέσβος: Και το Σάββατο το βράδυ ο αποκλεισμός στο λιμάνι από τους κτηνοτρόφους - Ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι κινητοποιήσεις στη Λέσβο και οι κτηνοτρόφοι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις του και τον αποκλεισμό στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Reader symbol
Newsroom
Λέσβος κτηνοτρόφοι
Κινητοποίηση κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης
  • Α-
  • Α+

Αν και θα δοθεί αποζημίωση στους κτηνοτρόφους της Λέσβου για τα ζώα τους που θανατώθηκαν, οι ίδιοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τον αποκλεισμό του λιμανιού.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, είναι η πέμπτη ημέρα αποκλεισμού, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα έφτασε με το πλοίο της γραμμής το συντονιστικό όργανο που συμμετείχε στη σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταφέροντας στους κτηνοτρόφους τις δεσμεύσεις του Υπουργού. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν σταματούν τη διαμαρτυρία.

 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ