Λέσβος: Και το Σάββατο το βράδυ ο αποκλεισμός στο λιμάνι από τους κτηνοτρόφους - Ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Αν και θα δοθεί αποζημίωση στους κτηνοτρόφους της Λέσβου για τα ζώα τους που θανατώθηκαν, οι ίδιοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τον αποκλεισμό του λιμανιού.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, είναι η πέμπτη ημέρα αποκλεισμού, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα έφτασε με το πλοίο της γραμμής το συντονιστικό όργανο που συμμετείχε στη σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταφέροντας στους κτηνοτρόφους τις δεσμεύσεις του Υπουργού. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν σταματούν τη διαμαρτυρία.