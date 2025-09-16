Λέσβος: Ο διεθνούς φήμης ζωγράφος Δημήτρης Γέρος κατήγγειλε πως τον απείλησαν με καραμπίνα

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία έκανε ο διεθνούς φήμης ζωγράφος Δημήτρης Γέρος, ο οποίος ζει μεγάλα διαστήματα στη Λέσβο όπου διατηρεί, μεταξύ άλλων, περιουσία, αναφέροντας πως ένας άγνωστος πλησίασε αυτόν και φίλους του, και άρχισε να τους απειλεί με καραμπίνα.

Το περιστατικό στη Λέσβο καταγράφηκε την Κυριακή (14/6) στη θέση «Πλάτη» των Μυστεγνών, όπου ο διεθνής φήμης ζωγράφος ήθελε -μαζί με τους φίλους του- να τη φωτογραφίσει.

«Ξαφνικά, ένας αλλόκοτος τύπος, εποχούμενος σε δίκυκλο, σταμάτησε περίπου εκατό μέτρα μακριά μας, φορώντας το κράνος του που αρνήθηκε να βγάλει, για να μην είναι αναγνωρίσιμος, και με ρώτησε αν είχα πάρει άδεια για να φωτογραφίζω το τοπίο. Αντί να τον αγνοήσω προσπάθησα ευγενικά να κάνω διάλογο μαζί του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι ο τύπος έφυγε έξαλλος απειλώντας μας ότι θα μας καταγγείλει στην αστυνομία και αν δεν φεύγαμε αμέσως από την περιοχή θα επέστρεφε με την καραμπίνα του να μας σκοτώσει» κατήγγειλε ακόμη ο ζωγράφος, περιγράφοντας παράλληλα ένα ακόμη συμβάν σε ταβέρνα.

Λέσβος: Η καταγγελία του ζωγράφου

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΟΣ, ζωγράφος

Μυτιλήνη 15 Σεπτεμβρίου 2025

Προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Την Κυριακή 14-9-2025, κατά τις δώδεκα, πήγα με τον βοηθό μου και δύο φίλους σε μια έρημη, ακαλλιέργητη και απερίφρακτη περιοχή, στη θέση «Πλάτη» των Μυστεγνών, της Λέσβου, όπου μπορεί να πάει ελεύθερα ο οποιοσδήποτε, για να κάνω φωτογραφίες. Φωτογραφίες από αυτές που διαφημίζουν το νησί. Ξαφνικά, ένας αλλόκοτος τύπος, εποχούμενος σε δίκυκλο, σταμάτησε περίπου εκατό μέτρα μακριά μας, φορώντας το κράνος του που αρνήθηκε να βγάλει, για να μην είναι αναγνωρίσιμος, και με ρώτησε αν είχα πάρει άδεια για να φωτογραφίζω το τοπίο. Αντί να τον αγνοήσω προσπάθησα ευγενικά να κάνω διάλογο μαζί του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι ο τύπος έφυγε έξαλλος απειλώντας μας ότι θα μας καταγγείλει στην αστυνομία και αν δεν φεύγαμε αμέσως από την περιοχή θα επέστρεφε με την καραμπίνα του να μας σκοτώσει !!! Ναι, να μας σκοτώσει !!!

(Τώρα που το ξανασκέπτομαι, μήπως οι απειλές του τύπου έγιναν για να τρομάξουμε και να φύγουμε από το μέρος, όπου ενδεχομένως να ανακαλύπταμε πράγματα που δεν θα έπρεπε;)

Μάλιστα φωτογράφισε με το κινητό του το αυτοκίνητο μου. Εγώ συνέχισα να φωτογραφίζω εκεί και αλλού και κατά τις 2,30 πήγαμε στην ταβέρνα «Άγιος Γεώργιος» της Θερμής για να φάμε. Το μαγαζί ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Μόλις παρκάρισα, ακριβώς μπρός από το μαγαζί, και εις θέαν όλων των θαμώνων και του προσωπικού, μας πλησίασαν δύο άνδρες και μας είπαν ότι είναι από την Ασφάλεια. Τους ρώτησα χωρίς περιστροφές: Σας τηλεφώνησε έναν ηλίθιος και ήρθατε να μας χαλάσετε τη μέρα; Μου απάντησαν ότι πράγματι κάποιος τους τηλεφώνησε και είχαν υποχρέωση να έρθουν και να μας ελέγξουν. «Και ποιο είναι το αδίκημα που έκανα και ήσασταν υποχρεωμένοι να ελέγξετε» τους ξαναρώτησα; Δεν απάντησαν και ζήτησαν τα «χαρτιά» μας. Αφού δεν υπήρχε αδίκημα, και έκαναν έναν... τυπικό έλεγχο, γιατί δεν έκαναν το ίδιο και για τους ανθρώπους που έτρωγαν στη ταβέρνα; Οι Ασφαλίτες, που ήξεραν το αυτοκίνητο μου από τον αξιόπιστο (!) πληροφοριοδότη τους είχαν στηθεί στη στροφή του δρόμου, όπου και η ταβέρνα, για να πιάσουν το κελεπούρι, εμένα. Και αναρωτιέμαι: αφού ήξεραν το αυτοκίνητο δεν ήξεραν και σε ποιόν ανήκει; Δεν είχαν συμβουλευτεί τον τεράστιο φάκελό μου που υπάρχει στην Ασφάλεια όπου αναφέρομαι ως διεθνούς φήμης ζωγράφος και όχι ως εγκληματίας, ότι έχω ιδιοκτησία στο νησί, και πως η ταυτότητα και το διαβατήριο μου έχουν εκδοθεί στη Μυτιλήνη;

Παρουσία λοιπόν εκατοντάδων θαμώνων της ταβέρνας αναγκαστήκαμε, χωρίς καμιά διακριτικότητα εκ μέρους των αστυνομικών, να δώσουμε τα χαρτιά μας τα οποία ήλεγξαν και επέστρεψαν χωρίς να μας απαγγελθεί καμία κατηγορία, και χωρίς να ελέγξουν τις φωτογραφικές μηχανές μου ούτε τις λήψεις που είχα κάνει ! Εν τω μεταξύ είχαμε ντροπιαστεί σε όλο τον κόσμο που παρακολουθούσε την ...έρευνα και περίμεναν τη σύλληψη του ζωγράφου !!!

Εύλογα κάποιοι θα αναρωτηθούν : Πριν ξεκινήσουν οι αστυνομικοί για τη ...μεγάλη επιχείρηση, είχαν άραγε ελέγξει το ποιόν του καταδότη; Ποιος δηλαδή είναι αυτός ο «αξιόπιστος ρουφιάνος» τον οποίον εμπιστεύθηκαν. Παρακαλώ δε την αστυνομία να μου πει τι ακριβώς τους είπε εις βάρος μου και αναγκαστήκαν να απασχολήσουν, για τουλάχιστον δυόμιση ώρες, δύο υπαλλήλους. Επίσης να μου δοθούν άμεσα τα πλήρη στοιχεία του τύπου.

Θα ήθελα ακόμη να μάθω, αν εξ αιτίας της ψευδέστατης και ανυπόστατης καταγγελίας με τη οποία παραπλανήθηκε η υπηρεσία, θα λογοδοτήσει ο ρουφιάνος και αν προβλέπονται εις βάρος του συνέπειες. Τέλος θα ήθελα να μάθω αν έχει ασφαλισμένο το δίκυκλο, πληρώνει τέλη και έχει άδεια κυκλοφορίας».

Με πληροφορίες από lesvosnews.net