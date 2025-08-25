Λέσβος: Προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 φωτιές στο νησί

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος 57χρονος κατηγορούμενος για επτά φωτιές στη Δυτική Λέσβο.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου την Δυτικής Λέσβου, ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο.
Από μεριάς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.
