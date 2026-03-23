Λέσβος: Σε τέσσερα ανήλθαν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Και σε τέταρτη εκτροφή επιβεβαιώθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού, το βράδυ της Δευτέρας (23/03), η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης Προστασίας των τριών χιλιομέτρων και σε μικρή απόσταση από την εκτροφή που επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα, στη Λέσβο.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (23/03) είχε βρεθεί και τρίτη εκτροφή με κρούσμα αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης, η οποία περιελάμβανε 300 ζώα και βρισκόταν κοντά στις δύο προηγούμενες.



Συνολικά έχουν βρεθεί τέσσερα θετικά δείγματα σε εκτροφές σε σύνολο 40 που έχουν τεθεί υπό εξέταση στην περιοχή της Πελόπης, ενώ οι έλεγχοι από τα κλιμάκια κτηνιάτρων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.