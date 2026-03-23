Μενού

Λέσβος: Σε τέσσερα ανήλθαν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Επιβεβαιώθηκε και τέταρτο κρούσμα  αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, σε εκτροφή που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από εκείνη με τα προηγούμενα κρούσματα.

Reader symbol
Newsroom
Κοπάδι από αιγοπρόβατα
Κοπάδι από αιγοπρόβατα βόσκει | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Και σε τέταρτη εκτροφή επιβεβαιώθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού, το βράδυ της Δευτέρας (23/03), η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης Προστασίας των τριών χιλιομέτρων και σε μικρή απόσταση από την εκτροφή που επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα, στη Λέσβο.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (23/03) είχε βρεθεί και τρίτη εκτροφή με κρούσμα αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης, η οποία περιελάμβανε 300 ζώα και βρισκόταν κοντά στις δύο προηγούμενες.

Συνολικά έχουν βρεθεί τέσσερα θετικά δείγματα σε εκτροφές σε σύνολο 40 που έχουν τεθεί υπό εξέταση στην περιοχή της Πελόπης, ενώ οι έλεγχοι από τα κλιμάκια κτηνιάτρων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ