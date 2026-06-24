Λέσβος: Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες θανάτου της 36χρονης γιατρού μετά τον τοκετό

Βαρύ είναι το κλίμα στη Λέσβο, μετά τον ξαφνικό θάνατο μιας 36χρονης γιατρού, από επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό της.

Το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής η γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό, ωστόσο την επόμενη ημέρα,το Σάββατο, ξαφνικά παρουσίασε επιπλοκές, γεγονός που ανησύχησε τους γιατρούς και έτσι μεταφέρθηκε τη Δευτέρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, επίσης γιατρό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών της δεν τα τα κατάφερε και κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της, σύμφωνα με το ERTNews.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική εξέλιξη, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι Αρχές.

O διευθυντής της μαιευτικής κλινικής Πέτρος Μαχαίρας δήλωσε συγκλονισμένος και ο ίδιος από την εξέλιξη. «Περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση», είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου.