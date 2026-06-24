Θρήνος στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη μητέρα μετά από επιπλοκές στον τοκετό

Θρήνος στην τοπική κοινωνία κοινωνία της Μυτιλήνης από τον αδόκητο θανατο μίας 36χρονης γυναίκας που πέθανε από επιπλοκές μετά από τοκετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 36χρονη, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Το Σάββατο, ωστόσο, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Διασωληνώθηκε άμεσα και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Χθες Τρίτη κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κατέληξε λίγο μετά την άφιξή της στην πρωτεύουσα.

Η γυναίκα ήταν γιατρός στο ΕΚΑΒ του νησιού, ενώ και ο σύζυγός της, που τη συνόδευσε στην αεροδιακομιδή, είναι και αυτός γιατρός. Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με βαθιά αίσθηση προσφοράς, μια επιστήμονα που ξεχώριζε για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή της.

Η 36χρονη άφησε πίσω της ένα νεογέννητο παιδί, που ήρθε στον κόσμο μέσα σε αντίξοες συνθήκες, την ώρα που η μητέρα του έδινε τη δική της μάχη για τη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια των επιπλοκών αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.