Λευκάδα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βίλα επιχειρηματία

Έρευνα της αστυνομίας μετά από εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το ακίνητο επιχειρηματία στη Λευκάδα.

Η βίλα ανήκει σε έναν 81χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε από τον επιστάτη του σπιτιού χθες, Κυριακή (25/01) το μεσημέρι.

Ο εργαζόμενος ειδοποίησε την αστυνομία και από την έρευνα φάνηκε πως ο υπεύθυνοι ή οι υπεύθυνοι τον είχαν ανάψει, αλλά - για άγνωστο λόγο - αυτός δεν εξερράγη.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και απενεργοποίησαν τον μηχανισμό που αποτελούνταν από φιτίλι και δυναμίτη.