Λευκάδα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βίλα επιχειρηματία

Στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών απενεργοποίησαν τον μηχανισμό και γίνεται έρευνα για το σοβαρό περιστατικό.

Έρευνα της αστυνομίας μετά από εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το ακίνητο επιχειρηματία στη Λευκάδα

Η βίλα ανήκει σε έναν 81χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε από τον επιστάτη του σπιτιού χθες, Κυριακή (25/01) το μεσημέρι.

Ο εργαζόμενος ειδοποίησε την αστυνομία και από την έρευνα φάνηκε πως ο υπεύθυνοι ή οι υπεύθυνοι τον είχαν ανάψει, αλλά - για άγνωστο λόγο - αυτός δεν εξερράγη.  

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και απενεργοποίησαν τον μηχανισμό που αποτελούνταν από φιτίλι και δυναμίτη.

