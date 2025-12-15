Λευκάδα: Καρέ - καρέ η συγκλονιστική διάσωση δίχρονου που εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο

Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε το μεσημέρι στη Νικιάνα Λευκάδας, όταν ένα αγοράκι μόλις δύο ετών εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα μάτια της μητέρας του, κυνηγώντας το σκυλάκι του.

Το παιδί κατέληξε σε στενό φρεάτιο βάθους τριών μέτρων, μέσα σε ακατοίκητο και υπό κατασκευή σπίτι. Η κινητοποίηση ήταν άμεση: γειτόνισσα που αντιλήφθηκε το περιστατικό ειδοποίησε τις αρχές και σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star News, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επιστρατεύσουν κομπρεσέρ για να σπάσουν το τσιμέντο και να διευρύνουν το άνοιγμα, καθώς κανείς δεν χωρούσε να κατέβει. Με τα χέρια τους απομάκρυναν χώματα και πέτρες, τοποθέτησαν σκάλα και ένας πυροσβέστης κατέβηκε προσεκτικά στο φρεάτιο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο μικρός Φίλιππος βγήκε στην αγκαλιά του διασώστη, τρέμοντας αλλά ζωντανός, και παραδόθηκε συγκινημένος στη μητέρα του.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Άννα Λίτινα για το STAR καταγράφει τη στιγμή της απεγκλωβιστικής επιχείρησης, με τον πυροσβέστη να συγκινείται έντονα βλέποντας το παιδί να κλαίει και να μιλάει.

Ο μικρός μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Λευκάδας για προληπτικούς λόγους, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.