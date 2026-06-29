Λευκάδα: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο κεφάλι από βράχο που αποκολλήθηκε - Σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λευκάδα ο τραυματισμός μιας 50χρονης Ελληνοβρετανίδας τουρίστριας η οποία επισκέφθηκαν τους καταρράκτες στο Νυδρί, όταν ένας βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilefkada.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου και είχε ως αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να μεταφερθεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση στον νοσοκομείο της Λευκάδας.

Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, υπήρξαν και άλλοι επισκέπτες που προσπάθησαν να καλύψουν το σώμα και το κεφάλι τους ώστε να μην τραυματιστούν, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για τη διάσωση της άτυχης γυναίκας.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή την ώρα η 50χρονη βρίσκεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο της Λευκάδας και ετοιμάζεται η διακομιδή της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.