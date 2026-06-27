Λιβαδειά: ΕΔΕ για τον θάνατο της 35χρονης μετά τον τοκετό – Θα καταθέσουν οι γιατροί

Έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Λιβαδειάς ο θάνατος της 35χρονης μητέρας λίγο μετά τον τοκετό.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) αναμένεται να γίνει προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου της 35χρονης.

Συγκεκριμένα, ο Φώτης Σερέτης, Διοικητής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το Mega, διέταξε αμέσως ΕΔΕ, και οι γιατροί θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις για το τί έγινε το μοιραίο βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρέπει να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ιατρικό λάθος, καθώς οι γιατροί παρακολουθούσαν τακτικά την γυναίκα και δεν είχε διαπιστωθεί μέχρι στιγμής κάποιο πρόβλημα με την υγεία της.

Περαιτέρω απαντήσεις θα δωθούν κατά τη διαδικασία της νεκροψίας.

Τραγωδία στη Λιβαδειά: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή ακόμη μια μητέρα έχασε τη ζωή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας, μετά από τοκετό. Το περιστατικό ήρθε λίγα 24ωρα μετά τον αντίστοιχο θάνατο 36χρονης στη Μυτιλήνη.

Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, χτυπημένη από βαρύτατη λοίμωξη, λίγο αφότου είχε φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Η 33χρονη γυναίκα, η οποία διέμενε μόνιμα στο Δίστομο με την οικογένειά της, είχε εισαχθεί στη μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου Λιβαδειάς, όπου γέννησε ένα υγιέστατο μωρό.

Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η νεαρή λεχώνα εμφάνισε ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, παθαίνοντας σηπτικό σοκ.