Τραγωδία στο Θριάσιο: Νεκρή 33χρονη λεχώνα - Δεύτερο περιστατικό σε μια εβδομάδα

Μετά την τραγωδία με την 36χρονη από την Μυτιλήνη που πέθανε από επιπλοκές μετά από τοκετό την Τετάρτη (24/6) ακόμη μια μητέρα 33 ετών έχασε τη ζωή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας.

Όπως μεταφέρει το thriassio.gr, μία νέα γυναίκα, μόλις 33 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, χτυπημένη από βαρύτατη λοίμωξη, λίγο αφότου είχε φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Η 33χρονη γυναίκα, η οποία διέμενε μόνιμα στο Δίστομο με την οικογένειά της, είχε εισαχθεί στη μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου Λιβαδειάς, όπου γέννησε ένα υγιέστατο μωρό.

Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η νεαρή λεχώνα εμφάνισε ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, παθαίνοντας σηπτικό σοκ.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή της σε μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η 33χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ωστόσο ο οργανισμός της δεν άντεξε και κατέληξε.

