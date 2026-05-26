Λήγει αύριο, Τετάρτη, η προθεσμία για τις αιτήσεις στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αύριο λήγει η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Σ.Ε.Κ. της 1ης περιόδου 2026.

Η παράταση δόθηκε με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης, δίνοντας επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των αιτήσεων.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ο ΕΟΠΠΕΠ καλεί τους αποφοίτους Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Σ.Ε.Κ. να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Η πιστοποίηση αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την ενίσχυση των προοπτικών ένταξης και εξέλιξης στην αγορά εργασίας.