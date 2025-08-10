Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά όταν διερχόμενος ειδοποίησε για έναν άνδρα που επέπλεε στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10.

Στο σημείο, σύμφωνα με το Orange Press Agency, έσπευσε πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, με τους λιμενικούς να εντοπίζουν τον άνδρα που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Όταν ανασύρθηκε με τη βοήθεια προσωπικού ξηράς του Λιμενικού επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και διακομίστηκε στο Τζάνειο για την ιατροδικαστική εξέταση και τα διαδικαστικά.