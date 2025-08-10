Μενού

Λιμάνι Πειραιά: Άνδρας επέπλεε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10

Άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πειραιά χωρίς τις αισθήσεις του.

Λιμάνι Πειραιάς
Το λιμάνι του Πειραιά | Orange Press Agency
Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά όταν διερχόμενος ειδοποίησε για έναν άνδρα που επέπλεε στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10.

Στο σημείο, σύμφωνα με το Orange Press Agency, έσπευσε πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, με τους λιμενικούς να εντοπίζουν τον άνδρα που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Όταν ανασύρθηκε με τη βοήθεια προσωπικού ξηράς του Λιμενικού επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και διακομίστηκε στο Τζάνειο για την ιατροδικαστική εξέταση και τα διαδικαστικά. 

 

