Λίμνη Κερκίνη: Ένας παράδεισος για εναλλακτικές διακοπές

Σε απόσταση 40 χλμ. από την πόλη των Σερρών και περίπου 100 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένας μαγευτικός προορισμός που χαρίζει στους επισκέπτες στιγμές βγαλμένες από το National Geographic.
Η Λίμνη Κερκίνη γεννήθηκε από ένα φράγμα που δημιουργήθηκε το 1932 στov πoταμό Στρυμόvα και σήμερα αποτελεί ιδιαίτερα προστατευμένο υδροβιότοπο και τοπίο σπάνιας ομορφιάς με θέα το βουνό Μπέλλες και την κοιλάδα Σερρών. Έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο και σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ είναι ένας από τους 10 υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας.
