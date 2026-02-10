Λίμνη Μόρνου: Η λειψυδρία μείωσε τη στάθμη του νερού και αποκάλυψε το βυθισμένο χωριό Κάλλιο

Η λίμνη Μόρνου αποτελεί μια εκ των περιοχών, στις οποίες είναι ορατό το φαινόμενο της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας τους τελευταίους μήνες.

Σε ρεπορτάζ που μετέδωσε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» από την περιοχή, καταγράφεται η σημερινή εικόνα της λίμνης, στην οποία παρατηρείται σημαντική πτώση της στάθμης του νερού, με αποτέλεσμα να βγει στην επιφάνεια ένα βυθισμένο χωριό.

Η παρατεταμένη ανομβρία του καλοκαιριού και του φθινοπώρου είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της στάθμης του νερού στον ταμιευτήρα που υδροδοτεί μεγάλο μέρος της Αττικής. Μαζί με τη μείωση της στάθμης, ήρθε ξανά στο φως ένα κομμάτι ιστορίας.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, που είχε καλυφθεί από τα νερά, μετά τις εργασίες της τεχνητής λίμνης τη δεκαετία του ’70, άρχισε να έρχεται και πάλι στην επιφάνεια. Ερείπια σπιτιών έγιναν ορατά μετά από δεκαετίες, φέρνοντας στο φως εικόνες πριν από την κατασκευή του φράγματος που είχαν ξεχαστεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, το σκηνικό άρχισε πάλι να μεταβάλλεται, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας έφεραν αισιοδοξία.

Η στάθμη της Λίμνης Μόρνου παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, με τις εισροές νερού να αυξάνονται και το τοπίο να επανέρχεται. Παρότι η κατάσταση δεν έχει ακόμη πλήρως αποκατασταθεί, τα πρώτα σημάδια είναι θετικά.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν καθημερινά τα δεδομένα, ελπίζοντας ότι ο χειμώνας θα συνεχιστεί με βροχές και χιόνια, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω τα υδάτινα αποθέματα.