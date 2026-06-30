Λήμνος: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρών και νοσηλεύτριας από 87χρονο ασθενή στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό βίας κατά του υγειονομικού προσωπικού σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου, με πρωταγωνιστή έναν 87χρονο ασθενή, ο οποίος επιτέθηκε σωματικά σε δύο αγροτικούς γιατρούς και μία νοσηλεύτρια. Το συμβάν, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τη νοσηλεία της μίας ιατρού, εγείρει εκ νέου σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στα δημόσια νοσοκομεία, όπως κατήγγειλε επίσημα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί το πρωί της περασμένης Πέμπτης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. Παρά την ιατρική σύσταση για εισαγωγή του σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας προς αντιμετώπιση του προβλήματός του, ο ίδιος αρνήθηκε τη νοσηλεία και αποχώρησε, υπογράφοντας εξιτήριο με δική του ευθύνη.

Το πρωί της Παρασκευής, ο 87χρονος επέστρεψε στον προθάλαμο των εξωτερικών ιατρείων. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισε να εξυβρίζει και να απειλεί το προσωπικό.

Όταν μία εκ των αγροτικών ιατρών εξήλθε από το εξεταστήριο επιχειρώντας να τον ηρεμήσει, ο ηλικιωμένος τής επιτέθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, την έριξε στο έδαφος και άρχισε να την χτυπά με γροθιές και λακτίσματα. Στην προσπάθειά τους να συνδράμουν τη συνάδελφό τους, δέχθηκαν επίσης σωματική βία μία δεύτερη αγροτική γιατρός καθώς και μία νοσηλεύτρια.

Η πρώτη ιατρός νοσηλεύτηκε για μία ημέρα. μΣτο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 87χρονου δράστη. Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και, παρά το γεγονός ότι ασκήθηκε αυτεπάγγελτη δίωξη και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κατέθεσε για το συμβάν, αφέθηκε τελικά ελεύθερος λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του.