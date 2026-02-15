Λήμνος: Χωματόδρομος έγινε η παραλιακή οδός λόγω των κυμάτων - Κατέρρευσε μέρος του οδοστρώματος

Οδικό αποκλεισμό αντιμετωπίζει η Λήμνος, αφού υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών και των κυμάτων.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.