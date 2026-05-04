Λήμνος: Στο «κενό» το νοσοκομείο μετά το ατύχημα της μοναδικής αναισθησιολόγου

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιέρχεται το Νοσοκομείο της Λήμνου, με τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού να δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ υποστελέχωσης που πλέον δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με προσωρινές μετακινήσεις από άλλες μονάδες.

Σύμφωνα με το iatronet.gr, οι «τρύπες» στο οργανόγραμμα παραμένουν ανοιχτές, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και τη σταθερότητα του συστήματος υγείας στο ακριτικό νησί.

Διαβάστε ακόμα: Εφημερία 120 ωρών: Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5 μέρες νον στοπ - «Επικοινωνιακά τεχνάσματα», λέει ο Γεωργιάδης

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εξαπολύει δριμύ «κατηγορώ», περιγράφοντας μια ζοφερή πραγματικότητα όπου βασικές ιατρικές ειδικότητες καλύπτονται από μόλις έναν ή δύο λειτουργούς. Το αποτέλεσμα; Ένα εξουθενωμένο νοσηλευτικό και ιατρικό δυναμικό που αναγκάζεται να εργάζεται νυχθημερόν, χωρίς δικαίωμα στην προσωπική ζωή, παλεύοντας καθημερινά με την επαγγελματική εξουθένωση.

«Μπορεί η πίεση της δουλειάς να μη συγκρίνεται με μεγάλα νοσοκομεία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη η καθημερινή εφημερία από το σπίτι, καθώς δεν μπορείς να έχεις προσωπική ζωή και πάντα πρέπει να είσαι με το τηλέφωνο στο χέρι», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για να σημειώσει:

«Όταν είσαι ο μοναδικός γιατρός της ειδικότητας στην υγειονομική μονάδα του νησιού είσαι όμηρος του συστήματος. Ανθρώπινο είναι να μην αντέχεται από πολλούς γιατρούς. Πώς να αντέξει ένας νοσηλευτής με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες, με συνεχή ωράρια εργασίας».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, στα οργανωμένα νοσοκομεία το προσωπικό έχει περισσότερη ένταση στη δουλειά, αλλά όταν τελειώνει την υπηρεσία του έχει δικό τους προσωπικό χρόνο.

Αναφέρει χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:

«Για να λυθούν αυτά τα ζητήματα χρειάζονται καλύτεροι μισθοί, περισσότερα κίνητρα και οι τοπικοί φορείς να συμβάλουν στα κίνητρα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί οι τοπικοί δήμοι, περιφέρειες δεν συμβάλουν; Γιατί οι ξενοδόχοι που θέλουν τον τουρισμό δεν διαθέτουν δωμάτια στους υγειονομικούς δωρεάν;

Πώς να ζήσει ένας νοσηλευτής σε νησί με 800 ευρώ το μήνα ή γιατρός με λιγότερα των 2.000 ευρώ το μήνα;

Γιατί να δουλέψει ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής σε ελληνικό νησί και όχι στη Κύπρο με πολλαπλάσιους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας; Γιατί να δουλέψουν σε νοσοκομείο και όχι σε δουλειές που σχετίζονται με το τουρισμό; Τα γκαρσόνια βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα και χωρίς ευθύνη».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει πως, από το Σάββατο, που έπαθε ατύχημα στο σπίτι της η μοναδική αναισθησιολόγος και διεκομίσθη σε νοσοκομείο της Αττικής, το νοσοκομείο Λήμνου είναι χωρίς αναισθησιολόγο.

Χειρουργοί είναι δύο με μπλοκάκι και μένουν ακάλυπτες ημέρες κάθε μήνα. Υπηρετεί ένας ορθοπεδικός, ένας καρδιολόγος, κανένας οφθαλμίατρος, κανένας ουρολόγος, κανένας γαστρεντερολόγος, ένας με μπλοκάκι ακτινολόγος, ένας νεφρολόγος.

Ο κ. Γιαννάκος ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα προσέλκυσης επαγγελματιών Υγείας στο σύστημα:

«Οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, που έχουν νησιά στη διοικητική εποπτεία τους, βρίσκονται σε μια διαρκή αγωνία κάλυψης των κενών των υγειονομικών μονάδων των νησιών. Προσπαθούν να καλύπτουν τα κενά, αυτό όμως δεν καθίσταται πάντα δυνατόν», εξηγεί.

