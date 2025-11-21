Λιποθύμησε από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ,16χρονος σε μπαρ στο Περιστέρι με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Οι Αρχές συνέλαβαν τόσο τον υπεύθυνο του μπαρ όσο και τον πατέρα του ανήλικου έφηβου.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του MEGA, το περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, όταν το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση, σύμφωνα με την οποία ένας ανήλικος εντοπίστηκε λιπόθυμος έξω από μπαρ στο Περιστέρι.
Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και ο 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως ο νεαρός είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος του μπαρ, αλλά και ο πατέρας του 16χρονου για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.
