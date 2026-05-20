Ληστεία με δράστες παιδιά στο Μενίδι: 16χρονη και 8χρονος έκλεψαν πεθερά βουλευτή

Μια 16χρονη και ένα αγόρι μόλις 8 ετών επιτέθηκαν και λήστεψαν ηλικιωμένη γυναίκα στο Μενίδι, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της και προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα για να μπει στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο να αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης και τις απεγνωσμένες εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια. Οι φωνές της κινητοποίησαν τους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο ανήλικους να κρύβονται πίσω από σταθμευμένο όχημα σε κοντινή απόσταση και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη είναι συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία βουλευτή, γεγονός που έδωσε ιδιαίτερη δημοσιότητα στην υπόθεση.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι το 8χρονο παιδί είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιο περιστατικό μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερο λόγω της ηλικίας του.