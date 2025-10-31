Ληστεία με μία νεκρή στη Σαλαμίνα: Συναγερμός στην αστυνομία

Αιματηρό περιστατικό με νεκρή γυναίκα μετά από ληστεία, σημειώθηκε στη Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για μία 70χρονη που φέρει τραύμα στο κεφάλι ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σπίτι παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης και ήταν αναστατωμένο, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο της ληστείας μετά φόνου.
Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
