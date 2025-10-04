Ληστές στον Άλιμο παράγγελναν delivery για να «ξαφρίζουν» τους διανομείς

Από ειδική ομάδα αστυνομικών της Δίωξης συνελήφθησαν, στις 27/9 και 28/9 σε Αργυρούπολη και Άλιμο, τρεις νεαροί ληστές, για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπρόσθετα συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης ληστειών σε βάρος διανομέων φαγητού σε Άλιμο και Αργυρούπολη, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι μετά από προανάκριση και συλλογή δεδομένων ταυτοποίησαν τους τρεις νεαρούς ως δράστες.

Έπαιρναν πίτσα, τα ρέστα, και όλα τα υπόλοιπα οι ληστές

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι τρεις νεαροί κατά τον τελευταίο μήνα και κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, προέβαιναν σε παραγγελία delivery μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με προορισμό τοποθεσίες σε Άλιμο και Αργυρούπολη.

Kατά την άφιξη των διανομέων, τους προσέγγιζαν, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες ή κράνη.

Κατόπιν, με την απειλή όπλου τους ακινητοποιούσαν, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα και διέφευγαν πεζοί.

Στην κατοχή ενός 15χρονου εκ των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τις παραγγελίες φαγητού,

12 αμπούλες αεροβόλου όπλου,

ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση ληστειών καθώς και

δελτίο ταυτότητας και άδεια ικανότητας οδήγησης ημεδαπού τα οποία απασχολούν ως κλεμμένα.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι 3 νεαροί διέπραξαν 3 τέτοιες ληστείες σε βάρος διανομέων κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε Άλιμο και Αργυρούπολη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.