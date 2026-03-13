Λιτόχωρο: Στην εντατική 60χρονη τουρίστρια ύστερα από επίθεση από αγέλη σκύλων

Στην εντατική νοσηλεύεται μία 60χρονη γυναίκα που είχε πάει για διακοπές στο Λιτόχωρο, όπου δέχθηκε άγρια επίθεση από αγέλη σκύλων.
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες από το Mega, το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη (11/03), το μεσημέρι όταν η 60χρονη, που βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τον σύζυγό της, είχε πάει για μία βόλτα.
Τα αδέσποτα ζώα της προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και παραμένει στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.
Για την υπόθεση, συνελήφθη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Δίου-Ολύμπου και κατηγορείται για την παραβίαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια.
