Λήξη συναγερμού στη Δραπετσώνα: Έσβησε χωρίς τραυματισμούς η φωτιά - Απομακρύνθηκαν οι ένοικοι

Αίσιο τέλος σημειώθηκε για τη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, καθώς η πυροσβεστική κατάφερε να τη σβήσει εγκαίρως πριν εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα, και εκκενώνοντας την πολυκατοικία χωρίς τραυματισμούς, μεταδίδει ο ANT1.
Στο διαμέρισμα διέμενε μια μητέρα με το γιό της, οι οποίοi και απομακρύνθηκαν. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες.
Την περιοχή κάλυψαν πυκνοί μαύροι καπνοί και στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, προκειμένου να την περιορίσουν.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσε άμεσα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού. Παράλληλα, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, πιθανόν λόγω σοκ.
