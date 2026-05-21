Λήξη συναγερμού στη Δραπετσώνα: Έσβησε χωρίς τραυματισμούς η φωτιά - Απομακρύνθηκαν οι ένοικοι

Αίσιο τέλος σημειώθηκε για τη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, καθώς η πυροσβεστική κατάφερε να τη σβήσει εγκαίρως και να απομακρύνει τους ενοίκους.

Αίσιο τέλος σημειώθηκε για τη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, καθώς η πυροσβεστική κατάφερε να τη σβήσει εγκαίρως πριν εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα, και εκκενώνοντας την πολυκατοικία χωρίς τραυματισμούς, μεταδίδει ο ANT1.

Στο διαμέρισμα διέμενε μια μητέρα με το γιό της, οι οποίοi και απομακρύνθηκαν. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες.

Την περιοχή  κάλυψαν πυκνοί μαύροι καπνοί και στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, προκειμένου να την περιορίσουν.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσε άμεσα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού. Παράλληλα, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, πιθανόν λόγω σοκ.

 

