Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επιχείρηση της πυροσβεστικής

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Δραπτεσώνα. Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρώι της Πέμτπης σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην Δραπετσώνα με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση. Στο διαμέρισμα διέμενε μια μητέρα με το γιό της, οι οποίο και απομακρύνθηκαν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά προκλήθηκε, από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες. Η περιοχή έχει γεμίσει από πυκνούς μαύρους καπνούς και στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, προκειμένου να την περιορίσουν.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσε άμεσα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού. Παράλληλα, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, πιθανόν λόγω σοκ.

 

