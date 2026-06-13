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Λήξη συναγερμού στο «Blue Star 2» – Αρνητικός ο έλεγχος για εκρηκτικό μηχανισμό

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή, το πλοίο έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές και συνέχισε το ταξίδι του.

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Blue Star 2
Blue Star | eurokinissi
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Απέπλευσε από το λιμάνι του Λαυρίου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργήθηκαν, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Το πλοίο, που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, κατέπλευσε εκτάκτως στο Λαύριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή, το πλοίο έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές και συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τα νησιά του Αιγαίου.

Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα, ενώ οι αρχές διερευνούν την προέλευση της καταγγελίας που προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας.

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