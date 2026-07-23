Λήξη συναγερμού στον Άρειο Πάγο: Από γεννήτρια το μπλακ άουτ και οι καπνοί

Έληξε ο συναγερμός για το μπλακ άουτ και τους καπνούς στον Άρειο Πάγο, που καταγράφηκαν νωρίτερα σήμερα (23/7).
Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 16:00, άρχισε να βγαίνει καπνός από το υπόγειο. Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία, έκλεισαν τη μια λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΗΕ, συνέδραμε στην επιχείρηση.
Όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, είχε προκληθεί μπλακ άουτ στον Άρειο Πάγο και το προσωπικό επιχείρησε να θέσει σε λειτουργία την εφεδρική γεννήτρια. Η γεννήτρια ωστόσο παρουσίασε βλάβη και άρχισε να βγάζει καπνούς, με συνέπεια να σημάνει, για λίγη ώρα, συναγερμός. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τους πυροσβέστες δίχως να προκληθούν περαιτέρω προβλήματα.
- Απάντηση Γεωργιάδη για Novartis: «Ο Σαλμάς μού έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου»
- «Νόλαν, Σημείωνε»: Το Sugarbabes έβγαλε «Ιλιάδα» και «Οδύσσεια» σε τριλογία
- Ο Βαρδάρης κάνει κακό τελικά: Άντρας βάφτηκε Τζόκερ και βγήκε γυμνός για βουτιές στον Θερμαϊκό
- Γιατί κυκλοφορούν ξένοι αστυνομικοί στην Ερμού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.