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Λήξη συναγερμού στον Άρειο Πάγο: Από γεννήτρια το μπλακ άουτ και οι καπνοί

Έληξε ο συναγερμός για το μπλακ άουτ και τους καπνούς που έβγαιναν από το υπόγειο στον Άρειο Πάγο. Βλάβη στη γεννήτρια ήταν η αιτία του συμβάντος.

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Άρειος Πάγος
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Άρειο Πάγο | Orange Press Agency
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Έληξε ο συναγερμός για το μπλακ άουτ και τους καπνούς στον Άρειο Πάγο, που καταγράφηκαν νωρίτερα σήμερα (23/7). 

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 16:00, άρχισε να βγαίνει καπνός από το υπόγειο. Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία, έκλεισαν τη μια λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΗΕ, συνέδραμε στην επιχείρηση. 

Όπως μεταφέρει το Orange Press Agency,  είχε προκληθεί μπλακ άουτ στον Άρειο Πάγο και το προσωπικό επιχείρησε να θέσει σε λειτουργία την εφεδρική γεννήτρια. Η γεννήτρια ωστόσο παρουσίασε βλάβη και άρχισε να βγάζει καπνούς, με συνέπεια να σημάνει, για λίγη ώρα, συναγερμός. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τους πυροσβέστες δίχως να προκληθούν περαιτέρω προβλήματα.

 

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