Λογαριασμοί-φωτιά από την ΕΥΔΑΠ: Καταγγελίες για αύξηση 200% στο πάγιο

Καταγγελίες για αυξήσεις έως 200% στο πάγιο της ΕΥΔΑΠ προκαλούν αντιδράσεις και αιτήματα για διευκρινίσεις.

Λογαριασμός ΕΥΔΑΠ
Λογαριασμός ΕΥΔΑΠ | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Στο φως της δημοσιότητας έρχονται το τελευταίο διάστημα καταγγελίες για σημαντική αύξηση στο πάγιο των λογαριασμών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, με τις αντιδράσεις των καταναλωτών να εντείνονται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το συγκεκριμένο τέλος εμφανίζεται αυξημένο έως και κατά 200% σε σύγκριση με προηγούμενες χρεώσεις, γεγονός που οδηγεί σε αισθητά υψηλότερους λογαριασμούς για νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα καταναλωτή, του οποίου ο λογαριασμός για την περίοδο 5/02/2025 έως 7/05/2025 περιλάμβανε πάγιο τέλος 3,07 ευρώ, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο 4/02/2026 έως 5/05/2026 το τέλος διαμορφώθηκε στα 9,09 ευρώ.

ΕΥΔΑΠ | Newsbreak.gr

Οι καταγγέλλοντες ζητούν σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των νέων χρεώσεων, κάνοντας λόγο για επιβαρύνσεις που δυσχεραίνουν περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σε μια ήδη επιβαρυμένη περίοδο λόγω ακρίβειας και αυξημένου κόστους ζωής.

