Lonely Planet: Αυτό είναι το ιδανικό ελληνικό νησί για solo travellers

Εσείς ποιο ελληνικό νησί θα επιλέγατε για να ταξιδέψετε μόνοι; Αν ψάχνετε προορισμό για solo διακοπές φέτος το καλοκαίρι, τότε αυτό το άρθρο σας ενδιαφέρει.
Οι travel experts του Lonely Planet προτείνουν 7 θαυμάσιους προορισμούς στην Ευρώπη για όσους θέλουν να ταξιδέψουν μόνοι. Είτε κάποιος αναζητάει έντονη νυχτερινή ζωή και beach life είτε μια ήρεμη απόδραση με δραστηριότητες στη φύση και αρχαιολογικό sightseeing, αυτοί οι προορισμοί έχουν κάτι για κάθε γούστο. Ανάμεσα στις προτάσεις βρίσκεται κι ένα ελληνικό νησί.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Ο Κώστας Μακέδος δίνει μάχη με την παχυσαρκία: «Δεν μπορώ να κουνηθώ πια, όλα τα κάνω με τηλεκοντρόλ»
- Οι διαρροές του Προεδρικού για τον Τσίπρα, το καράβι που θα ενώσει Σμύρνη-Θεσσαλονίκη και η αντεπίθεση της Κεραμέως
- Η Ανθή Βούλγαρη έκανε γενέθλια και δεν «φοβήθηκε» το κεράκι: «Βάζω κάτω πολλές 20άρες»
- Ο Χασαπόπουλος «δίκασε» συναδέλφους του για την Τσικνοπέμπτη: «Έτρωγαν παϊδάκια στον αέρα, ντροπή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.