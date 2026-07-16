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Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του

Πού και πότε οικογένεια και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε, που έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια.

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Λορέντζο Καριέρε | NDP
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Την τελευταία του πνοή άφησε έχθες, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Λορέντζο Καριέρε στα 51 του χρόνια, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει θλίψη.

Ο Γιώργος Ελεύθερας αποχαιρετά τον Λορέντζο Καριέρε: «Θα σε αγαπάμε για πάντα», ενώ σε ανάρτηση προχώρησε και ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, ο οποίος έγραψε, μεταξύ άλλων: «Να ξέρεις, κουμπάρε μου, πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει».

Λορέντζο Καριέρε

Στη συνέχεια, ο ίδιος ενημέρωσε πως η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18/7 στο Παλαιό Ψυχικό.

«Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό», ανέφερε ο Γιάννης Κουτράκης στην ανάρτησή του.

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