Λουκάς Αποστολίδης: «Να κληθούν οι επτά που κατηγορούνται για αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος στα Τέμπη»

Την κλήτευση των επτά προσώπων που πρέπει να ελεγχθούν, όπως αναφέρουν συγγενείς θυμάτων, για την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών ζήτησε από το δικαστήριο ο συνήγορος της οικογένειας του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού, Λουκάς Αποστολίδης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των καταθέσεων στη Λάρισα.

«Επιχειρήθηκε όχι απλώς συγκάλυψη, αλλά συσκότιση»

Στις δηλώσεις του, ο κ. Αποστολίδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γεράσιμου, υπογράμμισε την ανάγκη να παρουσιαστούν στο δικαστήριο τα στελέχη που φέρουν ευθύνη για τις παρεμβάσεις στο σημείο της σύγκρουσης:

«Εγώ επεσήμανα στο δικαστήριο με έμφαση ότι θα πρέπει να κληθούν οπωσδήποτε οι γενικοί γραμματείς και τα άλλα επτά άτομα που κατηγορήθηκαν για την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος, διότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διέψευσε πανηγυρικά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα και δικαίωσε πλήρως τους ισχυρισμούς μας ότι στον τόπο του εγκλήματος επιχειρήθηκε όχι απλώς συγκάλυψη, αλλά συσκότιση κυριολεκτικά».

Όπως πρόσθεσε: «Κάλεσα λοιπόν την έδρα για δεύτερη φορά ότι θα πρέπει να κληθούν αυτά τα επτά άτομα που είναι και προεξάρχοντες. Ο ένας γενικός γραμματέας στην Πολιτική Προστασία, ο άλλος γενικός γραμματέας του Υπουργείου στο αρμόδιο Υπουργείο, πυροσβέστες, αξιωματικοί και λοιπά, ο πρώην περιφερειάρχης. Να έρθουν να μαρτυρήσουν γι’ αυτό το έγκλημα που επιχειρήσανε με το μπάζωμα-ξεμπάζωμα και ειρωνεύονταν μάλιστα τους γονείς που φώναζαν δικαιολογημένα και οργισμένα ότι εδώ επιχειρήθηκε η συσκότιση των ευθυνών».

«Πανηγυρική διάψευση της πολιτικής ηγεσίας»

Ο συνήγορος στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάθεση της τότε αρμόδιας εισαγγελέως, η οποία δήλωσε άγνοια για την αλλοίωση του χώρου:

«Αυτό που είναι καταπληκτικό κατά την άποψή μου και κατηγορηματικό είναι ότι η αρμόδια τότε εισαγγελέας που είχε απαγγείλει και τις κατηγορίες, προσέξτε, όταν ερωτήθηκε αν ήταν ενήμερη για το μπάζωμα, για αυτή την αλλοίωση των συνθηκών, απήντησε: "Καθόλου δεν ενημερώθηκα και αν θα ενημερωνόμουνα θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία με πρωτόκολλο και λοιπά και ευθύνη". Άρα λοιπόν, πραγματικά αυτή η πανηγυρική διάψευση στην πολιτική ηγεσία με τα όποια μέσα που προσπάθησε να σβήσει κάθε ίχνος από το έγκλημα είναι ένας καλός οιωνός».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Αποστολίδης σημείωσε ότι χωρίς δικαιοσύνη δεν θα υπάρξει λύτρωση, επικαλούμενος τη ρήση του Νίκου Καζαντζάκη: «Τι σημαίνει, λέει, φως σε αυτή τη δίκη; Φως σημαίνει με αθόλωτη ματιά να βλέπεις τα πράγματα».