«Λουκέτο» στο Μετρό Θεσσαλονίκης για δύο εβδομάδες από τις 15 Μαρτίου

Εκτός λειτουργίας θα τεθεί το Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 15 Μαρτίου και για δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι τελευταίες δοκιμές για την επέκταση προς την Καλαμαριά, οι οποίες πρόκειται να επιβαρύνουν την κυκλοφορία και να ταλαιπωρήσουν το επιβατικό κοινό είτε μετακινείται με το μετρό, είτε όχι.

Παράλληλα, με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover, η ολοκλήρωση του οποίου σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, αναμένεται τον Μάιο του 2027.