«Λουκέτο» στο Μετρό Θεσσαλονίκης για δύο εβδομάδες από τις 15 Μαρτίου

Εκτός λειτουργίας θα τεθεί το Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 15 Μαρτίου και για δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της επέκτασης προς την Καλαμαριά.
Συγκεκριμένα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι τελευταίες δοκιμές για την επέκταση προς την Καλαμαριά, οι οποίες πρόκειται να επιβαρύνουν την κυκλοφορία και να ταλαιπωρήσουν το επιβατικό κοινό είτε μετακινείται με το μετρό, είτε όχι.
Παράλληλα, με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover, η ολοκλήρωση του οποίου σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, αναμένεται τον Μάιο του 2027.
- Διαρροή ερωτικού βίντεο πυροδοτεί διπλή παραίτηση και ένταση στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου
- Οι κόντρες για τα Ίμια, το... ευγενικό SMS στους γαλάζιους κι αυτό που ενώνει Καμμένο-Κασσελάκη
- «Γιάννη άκουσες; Τούρκοι κομάντος πατήσανε ελληνικό έδαφος»: Ο Γιάννης Πολίτης θυμάται το βράδυ των Ιμίων
- Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο βίντεο για την Ελένη Βουλγαράκη από το ραδιόφωνο - Δάκρυσε στο τέλος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.