«Λουκέτο» στο Μετρό Θεσσαλονίκης για δύο εβδομάδες από τις 15 Μαρτίου

Κλειστό θα παραμείνει το μετρό Θεσσαλονίκης από τις 15 Μαρτίου για δύο εβδομάδες, ενόψει των εργασιών για την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

Σταθμός του Μετρό Θεσσαλονίκης | Intime
Εκτός λειτουργίας θα τεθεί το Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 15 Μαρτίου και για δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι τελευταίες δοκιμές για την επέκταση προς την Καλαμαριά, οι οποίες πρόκειται να επιβαρύνουν την κυκλοφορία και να ταλαιπωρήσουν το επιβατικό κοινό είτε μετακινείται με το μετρό, είτε όχι.

Παράλληλα, με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover, η ολοκλήρωση του οποίου σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, αναμένεται τον Μάιο του 2027.

