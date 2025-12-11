Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Γνωρίστε το Ράζγκραντ, την ιστορική πόλη της Βουλγαρίας

Μια μικρή πόλη της Βουλγαρίας με σημαντική ιστορία, το Ράζγκραντ βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας στην κοιλάδα του ποταμού Μπέλι Λομ, στην καρδιά των Βαλκανίων. Η πόλη είναι χτισμένη σε μια περιοχή με επιρροές από τη Θράκη και τον ρωμαϊκό πολιτισμό και έχει ιστορία αιώνων.
Το Ράζγκραντ βρίσκεται πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης Άβριτος στις όχθες του ποταμού Μπέλι Λομ, πάνω σε έναν θρακικό οικισμό του 4ου-5ου αιώνα π.Χ. Η πόλη αποκτά περισσότερη ζωντάνια λόγω του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Λουντογκόρετς, που πραγματοποιείται στις 11 Δεκεμβρίου, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League στο Huvepharma Arena. Σε περίπτωση που βρεθείτε εκεί αξίζει να κάνετε μια βόλτα στα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης και να τη γνωρίσετε καλύτερα.
