Λουτράκι: Δασκάλα Δημοτικού κατήγγειλε στην αστυνομία 6χρονο μαθητή για... θωπεία

Δασκάλα Δημοτικού στο Λουτράκι πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε ότι 6χρονος μαθητής της τη... θώπευσε.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η δασκάλα πήγε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου και κατήγγειλε το περιστατικό, με τον ίδιο να τής απαντάει ότι πρόκειται για ένα μικρό παιδί και απαιτείται οι ενδεδειγμένος εκπαιδευτικός τρόπος χειρισμού του περιστατικού.

Ωστόσο, η δασκάλα πήγε δύο ημέρες αργότερα στο αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου και κατήγγειλε επίσημα τον μικρό μαθητή.

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντριμέρης, μιλώντας στην εκπομπή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εκπαιδευτικός που διδάσκει εικαστικά ενοχλήθηκε όταν το παιδάκι την ακούμπησε για να τής δείξει τη ζωγραφιά που έκανε.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής, διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα και η εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σχολείο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τον κ. Ντριμέρη, το παιδί είναι καλά, καθώς η υπόθεση δεν πήρε έκταση προς το παιδί, καθώς η εκπαιδευτική κοινότητα αντέδρασε άμεσα.