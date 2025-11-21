Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο που την ακούμπησε

Σάλο και ανησυχία προκαλεί στο Λουτράκι η υπόθεση μιας δασκάλας Α’ Δημοτικού, η οποία υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, κατηγορώντας ένα αγόρι 6 ετών ότι την θώπευσε στο στήθος.

Το περιστατικό έγινε γνωστό ότι έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία. Η δασκάλα έχει μετακινηθεί προσωρινά σε άλλο σχολείο και συνεχίζει να διδάσκει, μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική ΕΔΕ που διατάχθηκε.

Μάρτυρας που γνωρίζει την υπόθεση, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του Mega, ανέφερε ότι το πρωινό του περιστατικού όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν έκπληκτοι και αδυνατούσαν να πιστέψουν την καταγγελία. Οι συνάδελφοί της προσπάθησαν να την ηρεμήσουν και να της εξηγήσουν ότι, λόγω της ηλικίας του μαθητή, είναι απίθανο να είχε τέτοια πρόθεση.

Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων, η δασκάλα επέμεινε στην καταγγελία της, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό σεξουαλική παρενόχληση. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η ίδια ήταν ιδιαίτερα κάθετη στην άποψή της, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για μελλοντική επικίνδυνη συμπεριφορά του παιδιού. Η μητέρα του μαθητή φέρεται να ήταν σοκαρισμένη, έκλαιγε και επέμενε στην υποβολή μήνυσης.

Σύμφωνα με την μαρτυρία προσπάθησαν να ηρεμήσουν την γυναίκα «αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, ούτε να το ενστερνιστεί. Ήταν πάρα πολύ κάθετη. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής. Η μητέρα ήταν πολύ σοκαρισμένη και έκλαιγε και ήθελε οπωσδήποτε να κάνει μήνυση γιατί την ξεπερνούσε».

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η δασκάλα παραμένει σε υπηρεσία σε άλλο σχολείο, έως ότου ολοκληρωθεί η ΕΔΕ.