Λούτσα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Ένας νεκρός και 2 τραυματίες

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Λούτσας. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας τρία άτομα, με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Λίγο μετά τις 00:30, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός του Ι.Χ., κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τρία άτομα, τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο παρασύρθηκαν, με τα δύο να τραυματίζονται ελαφρά, αλλά τον τρίτο να χάνει σχεδόν ακαριαία τη ζωή του.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του οχήματος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.