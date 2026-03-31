Λύγισε η Χάρις Αλεξίου στον επικήδειο για τη Μαρινέλλα: «Τραγούδησες το μεγάλο αντίο σου στο Ηρώδειο»

Μέσα σε κλίμα την ίδια στιγμή βαρύ αλλά και θριαμβευτικό, ο κόσμος της τέχνης αλλά και απλοί άνθρωποι αποχαιρέτησαν τη μεγάλη κυρία του τραγουδιού, τη Μαρινέλλα, πενθώντας και ταυτόχρονα γιορτάζοντας τη συμβολή της στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Η Χάρις Αλεξίου, που μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα ανέλαβαν τους επικήδειους, μετέδωσε αυτά ακριβώς τα συναισθήματα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ: «Σήμερα κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Στην πρώτη μου ακρόαση, πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου, να μιλήσω για τις χάρες σου, εδώ μπροστά σου».

Αλεξίου για Μαρινέλλα: «Στο Ηρώδειο τραγούδησες το μεγάλο αντίο»

«Και μπροστά σε χιλιάδες. Σε θυμάμαι στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων να ανοίγεις τα χέρια σου, σαν να ήθελες να πετάξεις. Κορυφαία, αλλά και ταπεινή. Πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας στο Ηρώδειο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί.

Εκεί διάλεξες αρχόντισσα μας να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου. Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρώδειου.

Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες και ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου. Ο κόσμος που σε λάτρευε δεν σε άφηνε να φύγεις. Όλη η Ελλάδα μιλάει για εσένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ. Μαρινέλλα μου καπετάνισσα, αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή εκφωνήθηκε».