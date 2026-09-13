«Λύγισε» στην πίστα ο Μακρόπουλος: Το σπαρακτικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Νίκος Μακρόπουλος ράγισε καρδιές όταν σταμάτησε τη ζωντανή του εμφάνιση για να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με φωνή που έτρεμε από τη συναισθηματική φόρτιση, εξομολογήθηκε στο κοινό πως ο σπουδαίος καλλιτέχνης δεν υπήρξε απλώς ένας συνάδελφος για εκείνον, αλλά ένας αληθινός φίλος και αδερφός.

Μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο τραγουδιστής προλόγισε την αφιέρωσή του λέγοντας: «Τελευταίο άφησα ένα τραγούδι που θα ήθελα να αφιερώσω στον φίλο μου και αδερφό μου που έφυγε την Τετάρτη τόσο άδικα και τόσο νέος.

Έτσι κι αλλιώς ο Μαζώ έχει περάσει στο πάνθεον της ελληνικής λαϊκής μουσικής και όχι μόνο. Ένα τραγούδι από τα πολλά του».