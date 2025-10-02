Λυκειόπαιδο στην Καλαμάτα με περιβολή χούλιγκαν κάνει κατάληψη για το καλό του σχολείου και δεν ξέρει να μιλήσει

Σε κατάληψη προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας οι μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας. Μαυροντυμμένοι μαθητές της Β΄Λυκείου και κάποιοι λίγοι της Γ΄, με full face, άλλοι ημίγυμνοι που έδειχναν τα μπράτσα τους, έκλεισαν με κάδους την είσοδο και ζητάνε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Μίλησαν για τη θέρμανση, για έλλειψη καθηγητών, ενώ ανέφεραν στην κάμερα του messinialive πως έχουν πάρει τα μισά βιβλία.

Αυτό πάντως που προξενεί μεγάλο ενδιαφέρον, πέραν του χουλιγκανίστικου ντυσίματός της παρέας των ούτε 10 ατόμων, είναι πως αυτός που επέλεξε να μιλήσει στην κάμερα, ουσιαστικά... δεν ξέρει να μιλάει. Σα να μην έχει πάει στο σχολείο.

Μάλλον θα είχε κατάληψη το σχολείο όταν μάθαιναν γράμματα.

Κατάληψη στην Καλαμάτα | messinialive

«Βρε αγόρι μου δεν έχεις καταλάβει καν γιατί κάνεις κατάληψη. Ένα αγόρι στην ηλικία σου όταν έχει σοβαρά επιχειρήματα μιλά στην κάμερα χωρίς να κρύβει το πρόσωπο του. Άσε τα πτυχία της κομμωτικής και κοίτα να μάθεις τα βασικά για την ζωή σου. Σταματήστε να το παίζετε επαναστάτες! Σταματήστε να καταστρέφετε δημοτικές και κρατικές περιουσίες. Κοιτάξτε να κάνετε κάτι για την ζωή σας. Υπάρχει άλλος τρόπος να εκφράσετε τα παράπονά σας. Αλλά πιστεύω ότι όλο αυτό σας βολεύει και δυστυχώς λυπάμαι» γράφει ένας χρήστης του Facebook σε σχόλιο για το βίντεο.

