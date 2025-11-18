Λύκοι δίπλα στα σπίτια: Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την απρόσμενη εμφάνιση

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Πυλαίας Θεσσαλονίκης η εμφάνιση μιας αγέλης τεσσάρων λύκων που δείχνουν να έχουν εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία.

Το περιστατικό παρακολουθεί στενά η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», η οποία τονίζει ότι πρόκειται για άγρια ζώα και πως πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω προσέγγισή τους σε κατοικημένες περιοχές.

«Γνωρίζουμε την αγέλη και παρακολουθούμε τη συμπεριφορά της. Είναι απαραίτητο να υπάρξει άμεση επέμβαση ώστε τα ζώα να συνδέσουν την παρουσία ανθρώπων με δυσάρεστες εμπειρίες και να απομακρυνθούν», δήλωσε ο γενικός συντονιστής της οργάνωσης, Σπύρος Ψαρούδας.

Η Πυλαία δεν είναι ξένη σε επισκέψεις άγριας πανίδας: στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί αγριογούρουνα, ενώ το 2023 η περιοχή είχε αναστατωθεί από το πέρασμα αρκούδας.

Μόλις πριν λίγες ημέρες, ένας λύκος τραυματίστηκε θανάσιμα έξω από το Πανόραμα όταν παρασύρθηκε από όχημα.

Η παρουσία της αγέλης έγινε αντιληπτή ακόμη και από τηλεοπτικό συνεργείο κοντά στο CEDEFOP, γεγονός που οδήγησε σε άμεση ενημέρωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικοί προειδοποιούν τους κατοίκους που κινούνται σε δασικές εκτάσεις με κατοικίδια να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν την προσέγγιση και να μην ταΐζουν τα άγρια ζώα.