Λύτρας για Σαντορίνη: «Δεν λειτουργούσε το τιμόνι του σκάφους και πέσαμε στην ξέρα»

Ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το ατύχημα που είχε μαζί με τη σύζυγό του στη Σαντορίνη, όταν προσάραξε το σκάφος του σε ξέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η δεύτερη.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο Απόστολος Λύτρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήτανε βράδυ, μας έσβησε η μία μηχανή, προφανώς λόγω κακού πετρελαίου, δεν ξέρω τι, πήγε το σκάφος προς τα αριστερά, δεν λειτουργούσε το τιμόνι και χτυπήσαμε σε μία ξέρα».

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό που περισυνέλεξε τον δικηγόρο και τη σύζυγό του, Ντόρα Παπαδοπούλου.

Απόστολος Λύτρας: Σε αυτόν ανήκει το σκάφος

Ατύχημα στη θάλασσα είχε ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας και η σύζυγός του, Θεοδώρα Παπαδοπούλου, όταν το σκάφος του προσάραξε σε ξέρα κοντά στη Σαντορίνη, όπως μετέδωσε το Open και η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Σύμφωνα με το cretalive, κινητοποιήθηκε άμεσα το Λιμενικό Σώμα, που περισυνέλεξε τον δικηγόρο και τη σύζυγό του, επίσης επιβαίνουσα του σκάφους.

Ο ποινικολόγος συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Για το συμβάν είχε ενημερωθεί ευθύς εξαρχής και ο Εισαγγελέας.

Σύμφωνα με κύκλους του Λιμενικού, από την προσάραξη του σκάφους τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγος του ποινικολόγου, στην οποία κι έγιναν ράμματα.