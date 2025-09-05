Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη μαφία της Κρήτης.

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται σήμερα ακόμα 17 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι.

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλούν οι νέοι διάλογοι μεταξύ του πρώην αρχηγού των ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνου Καμμένου, με τον κατηγορούμενο αρχηγό της μαφίας.

Για «γελοιότητες» έκανε λόγο ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

«Προφανώς τού έκανα πλάκα» λέει, προσθέτοντας πως, «Αν συνεχίσουν τον πόλεμο θα κατέβω πάλι στην πολιτική».

Οι νέοι διάλογοι με τον Καμμένο

Η απάντηση Καμμένου

Ο Πάνος Καμμένος απάντησε οργισμένα, μέσω του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, στα νέα ηχητικά που φέρεται να τον εμπλέκουν σε συνομιλίες με ηγετικό στέλεχος της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού», ο πρώην υπουργός Άμυνας υποβάθμισε τη σοβαρότητα των διαλόγων λέγοντας: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης; Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς!».

Ο Πάνος Καμμένος άφησε αιχμές για επιλεκτική διαρροή αποσπασμάτων από τη δικογραφία, τονίζοντας: «Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση μόνο δικοί μου διάλογοι; Επιχειρούν δολοφονία χαρακτήρα. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

Κατέληξε προειδοποιώντας: «Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω ξανά στην πολιτική».