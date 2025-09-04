Μαφία στην Κρήτη: Ο ρόλος του «Μπίγκαλη» και η δεύτερη δικογραφία - Ξεκινούν οι απολογίες

Τον ρόλο του εκάστοτε μέλους της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αστυνομικές Αρχές, ταυτοποιώντας ως επιχειρησιακό μέλος του κυκλώματος τον επονομαζόμενο ως «Μπίγκαλη».

Σε ό,τι αφορά τα δύο αδέρφια, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά κατηγορούνται για τη βοήθεια που πρόσφεραν σε μέλη της οργάνωσης, που συμπεριλαμβάνονται στη πρώτη δικογραφία.

Αντίστοιχα, ο «Μπίγκαλης» φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα ένα πάρκινγκ στο κέντρο των Χανίων κοντά σε πιάτσα χρηστών ναρκωτικών, για να διακινεί ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη, και για ξέπλυμα των εσόδων μέσω POS. Στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί μιλάει απροκάλυπτα για το παράνομο εμπόριο:

Διάλογος 1

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ: Τι κονομάω ρε; Άδειο είναι το πάρκινγκ…άμα δε πουλούσα και ναρκωτικά θα ‘μουνα στον άσσο.

«Άγνωστος 900»: Φτιάξε μου, ένα πενηντά…εεε εδά θα έρθω να κουρευτώ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ: Μαύρο, κόκα, LSD, τι θες;;; Κάτσε, κάτσε δεν είναι εδά θα έρθω να το πάρω…πρώτα απ’ όλα είχαμε πει ότι δεν κάνει να σου δώσω.

«Άγνωστος 900»: Τόσες φορές μου χεις δώσει ρε μ….

Όπως αποκαλύπτεται στην ογκωδέστατη δικογραφία, μέλη της συμμορίας δεν δίσταζαν να κάνουν δοσοληψίες ακόμα και σε σχολεία.

Διάλογος 2

«Β. 411617»: Χανιά είσαι;

«Ψ. Θ.»: Όχι στο χωριό είμαι. Τώρα θα πάει η Ά… να πάρει το παιδί, θες να δώσω τα πράματα να πας από το σχολείο να στα δώσει; Στα Καμισιανά.

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες συλληφθέντων

Ενώπιον των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων, στην Κρήτη. Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι, αναμένεται να βρεθούν σήμερα στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αύριο Παρασκευή, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.

Aνάμεσα στους 48 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, και ένας κληρικός. Ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κληρικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, και σε παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.