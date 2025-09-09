Μαφία στην Κρήτη: Προφυλακιστέα τα δύο αδέρφια «εγκέφαλοι»

Στη φυλακή, προσωρινά, οδηγούνται μετά τις απολογίες τους τα δύο αδέρφια στην Κρήτη σχετικά με την υπόθεση εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να ήταν οι «εγκέφαλοι» της μαφίας.

Η απολογία τους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 05:00 το απόγευμα, ενώ στον χώρο έξω από την εισαγγελία ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Κρήτη: Οι νέες αποκαλύψεις για τα αδέρφια

Την ώρα που τα δύο αδέλφια φερόμενα ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά περνούσαν το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθούν για την δεύτερη δικογραφία σε βάρος τους, νέες αποκαλύψεις έρχονταν στο φως της δημοσιότητας για την πολύκροτη υπόθεση.

Τα δύο αδέλφια απολογήθηκαν για τις κατηγορίες που αφορούν σε εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, για παράβαση του νόμου που αφορά σε εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και για Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η απολογία του πρώτου κατηγορουμένου και πριν από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο συνήγορος του κ. Νίκος Αρβανιτάκης, εξερχόμενος του Δικαστικού Μεγάρου δήλωσε ότι ο πελάτης του αρνείται εξ αρχής οποιαδήποτε ανάμειξη του.

«Αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που βαρύνουν τον κατηγορούμενο ασχέτως με τη μεταξύ τους σχέση και εξ αρχής διαρρηγνύει τα ιμάτια του για την αθωότητα του κι αυτό το αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία», είπε ο κ. Αρβανιτάκης.

Σχετικά με τα 175 στρέμματα της μονής Αγίας Τριάδος, ο κ. Αρβανιτάκης σημείωσε πως αυτό θα κριθεί στα αστικά δικαστήρια και πως δεν έχει καμία ανάμειξη ο δικός του πελάτης με υποθέσεις εκβιασμών. «Αυτά όλα θα καταρριφθούν και θα κονιορτοποιηθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου όπου θα παραπεμφθεί η υπόθεση», είπε ο δικηγόρος του πρώτου από τους αδελφούς που απολογήθηκαν και συμπλήρωσε ότι «δεν υπάρχει καμία σοβαρή ένδειξη ενοχής για οποιοδήποτε αδίκημα ,είτε λέγεται εκβίαση είτε παράνομες συνομιλίες».

Οι κατηγορούμενοι, φέρονται να είχαν καταπατήσει μέρος της ακίνητης περιουσίας της Αγίας Τριάδος, στην Κρήτη, συνολικής έκτασης εκατό εβδομήντα πέντε στρεμμάτων. Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται 46χρονος επίσκοπος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση ,για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες και για απιστία με οικονομική ζημιά άνω των 120.000 ευρώ. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος φέρεται να παρενέβη ως ηγούμενος και κατά παρέκκλιση των συμφερόντων της μονής, σταμάτησε κάθε ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.

Ο εν λόγω υψηλόβαθμος κληρικός, φέρεται να είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τον 57χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος τον είχε εξαναγκάσει να του παραδώσει δημόσιο έγγραφο της μονής με το οποίο παραιτούνταν από οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με το συγκεκριμένο τμήμα της ακίνητης περιουσίας της.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, τα ηλεκτρονικά αρχεία με τα οποία ο επίσκοπος φέρεται να εκβιαζόταν από τον μεγαλύτερο αδελφό, περιείχαν περιεχόμενο συντριπτικό για τη δημόσια εικόνα του.

Ενδεικτική της δράσης των δύο γνωστών επιχειρηματιών από τον Σταυρό Ακρωτηρίου, είναι η αναφορά πληροφοριοδότη στις αστυνομικές αρχές των Χανίων: «Οι αδελφοί… λυμαίνονται για χρόνια τα Χανιά με τους εκβιασμούς τους εις βάρος πολλών άτυχων ανθρώπων που έχουν βρεθεί στο δρόμο τους και επιτέλους οι αρχές πρέπει να τερματίσουν τη δράση τους».