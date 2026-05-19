Τις δύσκολες στιγμές που βιώνει τρεισήμισι χρόνια μετά την ισχυρή έκρηξη που κατέστρεψε ολοσχερώς το διαμέρισμά της στην οδό Αχαρνών, περιέγραψε η Μάγδα Τσαγγάνη μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως ένα σοβαρό ατύχημα που είχε πρόσφατα την κράτησε μακριά από τη δικαστική αίθουσα, στερώντας της την ευκαιρία να βρεθεί απέναντι στους υπαίτιους της καταστροφής. Εμφανώς φορτισμένη, αναφέρθηκε στην απώλεια των κόπων μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και στην ανάγκη της για ηθική και οικονομική δικαίωση.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η ίδια:

«Ατυχία μεγάλη διότι ήμουνα τη Μεγάλη Πέμπτη στην Αίγινα στο σπίτι μου, και έπεσα, και δυστυχώς κάταγμα στο ισχίο και χειρουργήθηκα παρακαλώ. Στεναχωριέμαι σήμερα πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι στη δίκη για να μιλήσω. Και για αυτούς τους ανεγκέφαλους… ψυχολογικά είμαι άρρωστη. Ούτε πρόκειται ποτέ να μην περάσει αυτό. Αφήστε τα, δηλαδή, είναι να μη σου τύχει.

Και βεβαίως ζητάμε αποζημίωση, γιατί μείναμε στο δρόμο. Τώρα, πόσα; Εγώ θα ήμουνα ευχαριστημένη με εκατό χιλιάδες. Αυτοί μπορεί να μου πουν ότι δεν μπορούν να μου δώσουνε ούτε τριάντα.

Όλη μου η ζωή, όλα μου τα υπάρχοντα ήταν εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον πόνο μου; Και την απελπισία μου; Είναι δυνατόν να πληρώνω ενοίκιο και να στερούμαι άλλα πράγματα; Πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Πιστεύω ακράδαντα. Να μην αναβληθεί η δίκη, και να γίνουνε έτσι τα πράγματα όπως πρέπει».

Την εικόνα των δικαστικών εξελίξεων συμπλήρωσε ο νομικός εκπρόσωπος της ηθοποιού και των υπόλοιπων πληγέντων ιδιοκτητών, κ. Ευάγγελος Γαλετζάς. Ο δικηγόρος προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες, σημειώνοντας τις προσδοκίες των ενοίκων για δικαίωση:

«ο Εισαγγελέας δεν άσκησε ποινική δίωξη κατά της ιδιοκτήτριας των χώρων αυτών που εκμισθώνονταν στον ιδιοκτήτη ατομικής της επιχείρησης, και σε αυτήν εργαζόταν και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Αυτή τη στιγμή κατηγορούνται για εμπρησμό, έκρηξη και σωματικές βλάβες. Ελπίζουμε σήμερα να εκδικαστεί και οι άνθρωποι αυτοί να δικαιωθούν».