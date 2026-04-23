Η πολυαγαπημένη ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται για 13η μέρα στο Νοσοκομείο γιατί δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στη δομή αποκατάστασης που πρέπει να πάει.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός δήλωσε στην εκπομπή «Super Katerina» στον Alpha: «Ήμουν στην Αίγινα. Το έπαθα αυτό Μεγάλη Πέμπτ. Είδαν ότι η κατάσταση μου είναι σοβαρή και ότι έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω Αθήνα ή Πειραιά να εγχειριστώ. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα ισχύου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό, την Δευτέρα του Πάσχα.

Και πού ήταν παιδιά ο γιατρός αυτός; Στην Αίγινα. Μου είπαν ότι πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης για έναν μήνα αλλά δεν έχω αυτά τα περισσευούμενα χρήματα να τα δώσω για έναν μήνα. Σηκώνομαι με το “πι” και περπατάω αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας, δεν μπορεί όλη μέρα να είμαι με το «πι».

Ήρθαν πολλοί συνάδελφοί μου να με δουν. Πρώτα απ’ όλα τα αδέλφια μου, ο Σωτήρης Τζεβελέκος και η Έφη Θεοχάρη. Με πήρε και η Άννα Φόνσου τηλέφωνο αν χρειάζομαι κάτι, να της το πω. Της είπα ''Αννούλα μου σε ευχαριστώ, δε χρειάζομαι τίποτα''», ανέφερε.